26 जनवरी से प्रार्थना सभा में होगा संविधान की प्रस्तावना का वाचन, मंत्री डोटासरा ने घोषणा कर बताई वजह...

शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ( Govind Singh Dotasra ) ने घोषणा की है कि 26 जनवरी से प्रदेश के विद्यालयों में प्रार्थना सभा में भारतीय संविधान की प्रस्तावना ( Preamble to the Constitution of India ) का भी वाचन करवाया जाएगा।