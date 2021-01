Makar Sankranti 2021 दो सदी बाद दुर्लभ संयोग में आई संक्रांति, जानें मकर संक्रांति पर दान का महत्व

How To Worship To Lord Sun Surya Puja Vidhi Makar Sankranti On 14 January 2020 आज पौष शुक्ल पक्ष की उदया तिथि प्रतिपदा और गुरुवार है। आज सुबह 8 बजकर 15 मिनट पर सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेंगे। यही कारण है कि आज महापर्व मकर संक्रांति मनाया जा रहा है। इस दिन सूर्य उत्तरायण भी हो जाता है। सूर्य के उत्तरायण होते ही रात छोटी और दिन बड़े होने लगते हैं। मकर संक्रांति पर तीर्थ स्नान, पूजा—पाठ के साथ ही दान का सबसे ज्यादा महत्व है।