Kharmas 2021 End Date अब कर सकते हैं शुभ कार्य पर इस बात का भी रखें ध्यान

Shubh Muhurat For Purchase Property Auspicious Time For Purchase Car Auspicious Time For Purchase House Auspicious Time For Purchase Property खरमास के समापन के साथ ही करीब एक माह से बंद पड़े मांगलिक कार्यों की शुरुआत भी हो गई है। अब मूल्यवान वस्तुओं की खरीदी, वास्तु पूजा आदि मांगलिक कामों के साथ ही विवाह भी किए जा सकते हैं। शिलान्यास, नींव पूजन, गृह प्रवेश, वाहन खरीदना, नवीन व्यापार प्रारंभ करने जैसे काम भी किए जा सकेंगे।