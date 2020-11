सिब्बल को आंतरिक मुद्दे मीडिया के सामने नहीं उठाने चाहिए : गहलोत

मुख्यमंत्री ( Chief Minister ) अशोक गहलोत ( Ashok Gehlot ) ने कांग्रेस ( Congress ) के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ( Kapil Sibal ) के बयान ( Statement ) पर कड़ा एतराज ( Object ) जताते हुए कहा कि कपिल सिब्बल को पार्टी के आंतरिक मुद्दे ( Internal Issues ) मीडिया के सामने ( In Front of Media ) रखने की जरूरत नहीं ( Should not raise ) थी। ( Jaipur News )