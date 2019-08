OM Birla संसद में करने जा रहे ऐसा, जो आज तक नहीं हुआ- जाने पूरी प्लानिंग

Speaker Om Birla says Lok Sabha to become paperless from next session: लोकसभाध्यक्ष ओम बिरला ने संसद को पेपरलेस करने की दिशा में काम करना शुरू कर दिया है। उम्मीद की जा रही है कि बिरला के निर्देशन में हो रही इस कवायद से जल्द ही संसद की लोकसभा कागजरहित यानी पेपरलेस हो जायेगी।