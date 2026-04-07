Rajasthan: रहस्यमयी बीमारी से 5 बच्चों की मौत, अलर्ट मोड पर भजनलाल सरकार, एक्सपर्ट टीम का गठन

उल्लेखनीय है कि सलूम्बर में बच्चों की मौत का मामला सामने आने पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने तत्काल अधिकारियों को वस्तुस्थिति का पता लगाने, मौत के कारणों की जांच करने और इस बीमारी की रोकथाम के लिए सभी जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए थे। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने तत्काल प्रभाव से आरएनटी मेडिकल कॉलेज, उदयपुर के चिकित्सा विशेषज्ञों की टीम गठित कर बीमारी से प्रभावित गांवों में भेजी है। यह टीम बच्चों की मौत के कारणों का पता लगाने के साथ ही बीमारी से बचाव से जुड़े आवश्यक कदम भी सुनिश्चित कर रही है।