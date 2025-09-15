दादा-दादी, बेटे और पोते का एक साथ हुआ अंतिम संस्कार, रो पड़े ग्रामीण, कहा : ऐसा मंजर पहली बार देखा

जयपुर। शिवदासपुरा इलाके में रविवार सुबह हुए भीषण सड़क हादसे ने दो परिवारों को उजाड़ दिया। हादसे में सात लोगों की मौत हो गई। जिनमें भीलवाड़ा जिले के फूलिया कला गांव के अशोक वैष्णव, उनकी पत्नी सीमा देवी, बेटा रोहित और पोता गजराज शामिल हैं। वहीं जयपुर के वाटिका सांगानेर निवासी दामाद रामराज वैष्णव, उनकी पत्नी मधु और 14 महीने का बेटा रुद्र भी इस हादसे का शिकार हो गए।
फूलिया गांव में आज सुबह 6:30 बजे जब एंबुलेंस से चारों के शव पहुंचे तो माहौल गमगीन हो गया। ग्रामीणों ने बताया कि सात दिनों में ही इस परिवार की चार पीढ़ियां खत्म हो गईं। कुछ दिन पहले परिवार के मुखिया गोपाल वैष्णव का निधन हुआ था। पिता के अस्थि विसर्जन से लौटते समय उनके बेटे अशोक वैष्णव, बहू सीमा, पोते रोहित और परपोते गजराज की भी मौत हो गई। लोगों ने कहा कि ऐसा मंजर पहली बार देखा है, जब एक हफ्ते में चार पीढ़ियां एक साथ खत्म हो गई हो।
जानकारी के अनुसार अशोक वैष्णव फूलिया कला के पास धनेश्वर मंदिर में पूजा-पाठ करते थे। उनका बेटा रोहित गांव के बाजार में किराना दुकान पर काम करता था। रोहित के तीन बच्चे थे, जिनमें से एक बेटा गजराज हादसे में मारा गया, जबकि उसकी जुड़वां बहन और छोटा भाई जीवित हैं।
परिवार 12 सितंबर को गोपाल वैष्णव की अस्थियां विसर्जन करने हरिद्वार गया था। शनिवार को लौटते समय सभी लोग कार में सवार थे। यह कार रामराज वैष्णव चला रहे थे। सुबह करीब 5:15 बजे जयपुर रिंग रोड पर प्रहलादपुरा के पास तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकराई और 16 फीट नीचे अंडरपास में भरे पानी में जा गिरी।
हादसे की जानकारी तुरंत किसी को नहीं मिल सकी। दोपहर करीब साढ़े 12 बजे लोगों ने पानी में उलटी पड़ी कार देखी और पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची शिवदासपुरा थाना पुलिस ने क्रेन की मदद से कार बाहर निकलवाई। जब कार खोली गई तो अंदर सातों के शव मिले।
सोमवार सुबह फूलिया कला गांव में चारों शवों का एक साथ अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम यात्रा में पूरा गांव उमड़ पड़ा। ग्रामीणों का कहना था कि परिवार पर सात दिन में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। पहले बुजुर्ग पिता की मौत हुई और अब सड़क हादसे में बेटे, बहू, पोते और परपोते की मौत हो गई।
भीलवाड़ा के गांव फूलिया कला में रहने वाले अशोक उर्फ कालूराम वैष्णव के पिता गोपाल वैष्णव का सोमवार को निधन हो गया था। पिता की मौत के चौथे दिन 12 सितंबर को कालूराम अस्थि विसर्जन के लिए परिवार सहित हरिद्वार रवाना हुए थे। शनिवार को हरिद्वार से जयपुर होते हुए पुष्कर (अजमेर) लौट रहे थे। इसी दौरान जयपुर रिंग रोड पर उनका सड़क हादसा हो गया।