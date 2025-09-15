दादा-दादी, बेटे और पोते का एक साथ हुआ अंतिम संस्कार, रो पड़े ग्रामीण, कहा : ऐसा मंजर पहली बार देखा

फूलिया गांव में आज सुबह 6:30 बजे जब एंबुलेंस से चारों के शव पहुंचे तो माहौल गमगीन हो गया। ग्रामीणों ने बताया कि सात दिनों में ही इस परिवार की चार पीढ़ियां खत्म हो गईं। कुछ दिन पहले परिवार के मुखिया गोपाल वैष्णव का निधन हुआ था। पिता के अस्थि विसर्जन से लौटते समय उनके बेटे अशोक वैष्णव, बहू सीमा, पोते रोहित और परपोते गजराज की भी मौत हो गई। लोगों ने कहा कि ऐसा मंजर पहली बार देखा है, जब एक हफ्ते में चार पीढ़ियां एक साथ खत्म हो गई हो।