शातिर महिलाओं ने अपने कपड़ों में छुपाईं कीमती साड़ियां, फौरन बैठीं कार में और हो गईं रफूचक्कर

( jaipur crime news ) दिनदहाड़े साड़ी की एक दुकान में ( Theft in jaipur ) खरीदादारी करने आई आधा दर्जन से अधिक महिलाओं ने ( woman thief gang in jaipur ) दुकानदार महिला को बातों में उलझाया और मारपीट कर हजारों रूपए की साडिय़ां चोरी ( thief gang in jaipur ) कर ले गईं।