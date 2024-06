जयपुर के ये 28 मंदिर होंगे विश्व पर्यटन मानचित्र में शामिल, ऐतिहासिक मंदिरों को मिलेगी विदेशों में भी ‘पहचान’

जयपुर•Jun 17, 2024 / 11:13 am• Omprakash Dhaka

Temples of Jaipur Included in the World Tourist Map : राजधानी के ऐतिहासिक 28 मंदिर विश्व के पर्यटन मानचित्र पर नजर आएंगे। इन मंदिरों का वैभव और इतिहास लोग देश-दुनिया में कहीं भी बैठकर देख सकेंगे। इसे लेकर देवस्थान विभाग ने तैयारी की है। इसके लिए एक प्रस्ताव तैयार कर पर्यटन विभाग को भेजा है। इसके साथ ही इन मंदिरों को पर्यटन विभाग की वेबसाइट पर भी जगह मिलेगी।