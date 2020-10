BJP को हैरिटेज निगम चुनाव से पहले ये बड़ा झटका, Congress में आए पूर्व पार्षद

This Big blow to BJP before Heritage Corporation election, former councilor in Congress जयपुर (Jaipur )के हैरिटेज नगर निगम( Heritage Corporation election ) चुनाव प्रचार के अंतिम दिन कांग्रेस( Congress)ने भाजपा को बडा झटका दिया है।