इसलिए चोरी हो रही है घर के बाहर खड़ी बाइक

This is why the bike parked outside the house is stolen...संभल जाओ और अपने सामान की रखा खुद करो...। क्योंकि छोटी—मोटी चोरी पर तो पुलिस ध्यान ही नहीं देती। बड़े अपराध और बड़े केस सुलझाने में व्यस्त पुलिस को छोटे चोर जबरदस्त चुनौती दे रहे हैं।