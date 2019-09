हजारों लोग आर्शीवाद लेते थे 92 साल के इन महंत से, पेड़ से लटके मिले, हंगामा मच गया

जयपुर

Thousands of people used to take blessings from these 92-year-old man राजस्थान के डूंगरपुर में आज सवेरे 92 साल के एक महंत पेड़ पर फंदे से लटके मिले। शिष्यों को जब पता चला तो पुलिस को इसकी सूचना दी गई। पुलिस ने ग्रामीणों और शिष्यों के सामने महंत के शव को नीचे उतारा और बाद में राजकीय अस्पताल के मुर्दाघर में रखवाया। मामले की जांच चीतरी थाना पुलिस कर रही है।

बीमार चल रहे थे काफी समय से

पुलिस ने बताया कि महंत विष्णुगिरी (92) ने कपड़े का फंदा लगाकर पेड़ से लटककर जान दे दीं खडेश्वर महादेव मंदिर में उनका शव मिला। पुलिस की पूछताछ में मंदिर के गादीपति मंहन्त रघुनाथ गिरी ने बताया ब्रहालीन मंहन्त विष्णु गिरी कुछ माह से बीमार अवस्था में थे। बुधवार को शारिरिक पीङा होने से उनका उपचार भी कराया गया था। रात्री में भोजन दवाई लेकर सोये थे। सुबह पांच बजे जब उनकी खाट खाली नजर आई तो मंदिर के संन्तो ने तलाश शुरू की बाद में कुएं के पास नीम से लटके नजर आएं। मंदिर में रहने वाले अन्य संन्त मंहन्त सुर्य प्रकाश गिरी,सुधीर गीरी,रान्नदगिरी व विनोद गिरी से घटना से सम्बघित पूछताछ करने के बाद पुलिस ने ग्रामीणों की रजामंन्द पर मंहन्त के शव को वृक्ष से उतारा गया एवं पोस्टमार्टम कार्यवाही के लिए राजकीय पी एस सी ले जाया गया है। साथी साधु संतों ने बताया कि महंत बहुत ज्ञानी पुरूष थे। यही कारण था कि उनसे आर्शीवाद लेने के लिए दूर दराज से कई लोग आते थे।