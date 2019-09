सपना चौधरी के साथ हो गई ट्रेजेडी, नहीं करेगी डांस...

जयपुर

Tragedy with Sapna Chaudhary, now she will not dance हरियाणवी डांसर सपना चौधरी के साथ बड़ी ट्रेजेडी हो गई, इससे नाराज होकर सपना ने शो कैंसिल कर दिया। अब सपना डांस नहीं करेगी। पूरा वाक्या राजस्थान के भरतपुर जिले का है। भरतपुर में आज सपना के एक नहीं दो दो शो होने थे लेकिन अब हालात ये हो गए कि एक भी शो नहीं होगा। जबकि इस शो को लेकर कई विवाद भी हुए। पहले ना हुई... फिर हां हुई और अब फिर से ना हो गई।



नहीं.. हां और नहीं के बीच चला यह खेल

दरअसल भरतपुर के यूआईटी आडाटोरियम में आज शाम को सपना चौधरी का डांस होना था। इसे लेकर काफी समय से विवाद भी चल रहा था। पहले यह कार्यक्रम खुले मैदान में होना था लेकिन बाद में पुलिस ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए हाथ खड़े कर दिए। आयोजन के लिए ना हो गई। आयोजकों ने उसके बाद जगह बदल दी। आडीटोरियम में कार्यक्रम रखा गया और उसके बाद धडाधडऋ टिकट छाप दिए गए। सौ पुलिस वालों को सिक्योरिटी में लगाना तय हुआ, इनकी एवज में पहले ही पांच लाख रुपए भी ले लिए गए। लेकिन शुक्रवार सवेरे फिर से हां और ना का घटनाक्रम चला और शाम होते होते कार्यक्रम को रद्द करना पड़ गया।



महंगे टिकट इस कारण से रद्द करना पड़ा कार्यक्रम

बताया जा रहा है कि कार्यक्रम के लिए दो हजार से चार हजार रुपए के टिकट छापे गए थे। लेकिन अधिकतर लोगों को चार हजार वाले टिकट ही देने की बात की जा रही थी। आडीटोरियम में दो बार शो होने थे। यानि नौ सौ लोगों की एक बार सीटिंग के साथ 1800 टिकट बेचे जाने थे। लोगों का कहना था कि टिकट बेचने के लिए भरतपुर में कई जगहों पर काउंटर लगाए गए थे लेकिन टिकट महंगे होने के कारण नहीं बिके। बताया जा रहा है कि शुक्रवार रात तक 55 टिकट ही बिक सके इस कारण से आयोजकों को कार्यक्रम रद्द करना पडा। मालूम हो कि सपना के कार्यक्रम को लेकर पहले अलवर में भी बवाल हो गया था। इस कारण भी पुलिस इस कार्यक्रम को करने से कतरा रही थी।