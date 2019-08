राजस्थान : नहाने के लिए बांध में बच्चों ने लगाई छलांग, पानी में डूबने से दो भाइयों की मौत

जयपुर। राजस्थान के कई जिलों में भारी बारिश ( rain in rajasthan ) से नदी नाले उफान पर हैं। प्रदेश में कई बांध ( Dam in Jaipur ) बरसाती जल से छलक उठे हैं लेकिन बांधों व तालाबों में डूबने से बच्चों की मौत की खबरों ने लोगों को बैचेन कर दिया है। ऐसा ही एक मामला आगरा रोड़ स्थित बस्सी तहसील से निकलकर आया है, जहां पीपल्याबाई गांव के एक बांध में दो बच्चों की पानी में डूबने ( Two children drown in Dam ) से मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई।

जानकारी के अनुसार, बस्सी उपखंड के ग्राम पंचायत खिजुरिया ब्राह्मणान के पास पीपल्याबाई बांध में दो बच्चों की पानी में डूबने से मौत होने की खबर से हर कोई स्तब्ध रह गया। बताया जा रहा है कि चचेरे तीन भाई बांध में नहाने गए थे। इस दौरान दो भाई नहाने के लिए बांध में रपट से पानी में चले गए। बांध में पानी ज्यादा होने से दोनों बच्चों का पानी में सतुंलन बिगड़ गया है।दोनों भाइयों को डूबते देख तीसरा भाई पास के खेतों में काम करने वाली महिलाओं के पास भागकर पहुंचा और घटना के बारे में जानकारी देकर जोर-जोर से चिल्लाने लगा। इस पर महिलाओं ने तेज आवाज लगाकर ग्रामीणों को बताया।

जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंचे स्थानीय लोगों की मदद से दोनों बालकों को बांध से बाहर निकाला। लेकिन तब तक पानी में डूबने से दोनों भाइयों की सांसे थम चुकी थी। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। साथ ही मृतक बच्चों के परिजन भी घटनास्थल पर अपने नौनिहालों की ये हालत देख बिलख पड़े। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया।इसके बाद पुलिस ने दोनों बच्चों के शवों को महात्मा गांधी अस्पताल से पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिए है।