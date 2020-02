चलती कार का हुई बेकाबू, लग्जरी कार को मारी टक्कर फिर बस से जा भिड़ी, चार घायल

एक कार का अचानक संतुलन बिगड़ ( Uncontrolled Car accident ) गया, जिससे लहराते हुए कार पहले तो सड़क किनारे खड़ी कार के टक्कर मारती हुई बस से भिड़ गई। इस हादसे में चार लोग घायल ( Four Injured In Car Accident ) हो गए। ( Car Accident In Jaipur )