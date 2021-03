Vasundhara Raje Birth Day: पीएम मोदी से लेकर अशोक गहलोत और सतीश पूनिया तक ने दी बधाई, जानें क्या-क्या कहा?

जयपुर।

पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को उनके जन्मदिवस पर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। जो नेता-कार्यकर्ता और शुभचिंतक उनके साथ मौजूद हैं वे व्यक्तिगत रूप से शुभकामनाएं दे रहे हैं, जबकि सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से भी उनको इस ख़ास दिन के लिए बधाई देने का सिलसिला जारी है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को उनके जन्मदिवस पर शुभकामनाएं दी हैं। आज एक ट्वीट संदेश जारी करते हुए प्रधानमंत्री ने राजे को जन्मदिन की बधाई देते हुए दीर्घायु की कामना की।

Birthday greetings to @BJP4India Vice President and former Rajasthan CM @VasundharaBJP Ji. May Almighty bless her with a long and healthy life.

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और राज्यपाल कलराज मिश्र ने भी ट्वीट संदेश में राजे को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं। बधाई संदेशों में राजे के उत्तम स्वास्थ्य और प्रसन्नचित्त जीवन की ईश्वर से कामना की गई है।

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को उनके जन्मदिवस की शुभकामनाएं दी। अपने संदेश में उन्होंने राजे को राजस्थान की सेवाभावी और संगठन को मजबूती देने वाला नेता करार दिया। नड्डा ने राजे के उत्तम स्वास्थ्य एवं दीर्घायु के लिए ईश्वर से कामना की।

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी अपनी राजनीतिक प्रतिद्वंदी को जन्मदिवस की शुभकामनाएं दी हैं। गहलोत ने ट्वीट संदेश जारी करते हुए राजे के उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना की।

Birthday greetings and best wishes to Smt. Vasundhara Raje ji. May you be blessed with happiness, good health and a long life.@VasundharaBJP