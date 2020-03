हार से हुई थी पॉलिटिकल करियर की शुरुआत, जानें Vasundhara Raje की दिलचस्प बातें

जयपुर।

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस ( International Womens Day ) के साथ ही आज पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ( Vasundhara Raje ) का जन्मदिन भी है। कई केंद्रीय नेताओं के साथ ही राज्य स्तरीय नेताओं और विभिन्न क्षेत्रों की शख्सियतों ने उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( Narendra Modi ) ने भी राजे की दीर्घायु और स्वस्थ जीवन की कामना की है।



प्रधानमंत्री मोदी ने अपने सन्देश में उन्होंने लिखा, ''राजे ने राजस्थान के विकास में अभूतपूर्व योगदान दिया है, साथ ही खुद को केंद्रीय मंत्री प्रतिष्ठित किया है।'' प्रधानमंत्री के अलावा राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी और पुरुषोत्तम रुपाला सहित कई केंद्रीय नेताओं ने भी राजे के जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी हैं।

Greetings to senior BJP leader Vasundhara Raje Ji. She has made noteworthy contributions towards Rajasthan’s progress and distinguished herself as a Union Minister. May she lead a long and healthy life. @VasundharaBJP