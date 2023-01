Video : देखिए जयपुर के जी क्लब लारेंस गैंग ने कैसे बरसाईं गोलियों, अब तक 6 धनकुबेरों को धमकी

जयपुरPublished: Jan 30, 2023 01:14:46 pm Submitted by: Anand Mani Tripathi

how Jaipur's Zee Club Lawrence gang rained bullets so far Six Dhankubers have been threatened : पंजाब-हरियाणा व राजस्थान के सीमावर्ती जिलों के बाद अब लॉरेंस गैंग जयपुर में भी पैर जमाने के प्रयास में जुटी है। एक वर्ष में गैंग ने जी-क्लब के मालिक सहित 6 रसूखदारों को रंगदारी वसूलने के लिए धमकी दी है। पुलिस ने बताया कि लॉरेंस गैंग का गुर्गा पहले गैंगस्टर लॉरेंस विश्नोई के नाम से धमकी देता था लेकिन अब विदेश में बैठा रोहित गोदारा खुद के नाम से धमकी देकर रंगदारी वसूलने का प्रयास कर रहा है।