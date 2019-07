राजधानी में देर रात हुआ दर्दनाक हादसा, बारिश के चलते दीवर ढही, एक की मौत 6 घायल

( Heavy Rain in Rajasthan) अचानक हुए इस हादसे ( Heavy Rain in Jaipur ) से इलाके में अफरा-तफरी मच गई। हादसे के बाद आसपास के लोग तुरंत राहत और बचाव कार्य में जुट गए। जिसके बाद घायलों को ( wall collapses in jaipur ) शहर के जयपुरिया अस्पताल में भर्ती कराया गया।