*Maximum temperature recorded on 30 May 2024 over Rajasthan*



*Sri Ganganagar 48.3 degree Celsius

Pilani 47.6

Churu 47.0

Phalodi and Bikaner 46.8

Jaisalmer 46.1

Jaipur 45.3

Jodhpur 44.8

Kota 44.5

Barmer 44.2



