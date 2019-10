लोहे का कलेजा चाहिए... फौजियों का करवाचौथ देखने के लिए, आंसू नहीं रोक पाओगे

You cant stop your Tears..देश के सात सुरक्षा बल शामिल होते हैं। इनमें असम राइफल्स, सीमा सुरक्षा बल, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस और सशस्त्र सीमा बल शामिल है। इनके लाखों जवानों में महिला सिपाहीयों की संख्या भी अच्छी खासी हैं। इनमें से 90 प्रतिशत जवानों का करवाचौथ अक्सर बॉर्डर पर ही मनता है।