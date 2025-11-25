जैसलमेर से दिल्ली के लिए नई ट्रेन को मिली मंजूरी, रहेगी नियमित आवाजाही

लम्बी दूरी की ट्रेनों के लिए तरस रहे जैसलमेर के लिए बड़ी खुशखबरी है। रेलवे बोर्ड ने जैसलमेर से शकूर बस्ती (दिल्ली) के बीच रेल सेवा के संचालन को मंजूरी दे दी है। यह ट्रेन रोजाना आवाजाही करेगी। इससे स्थानीय बाशिंदों व सैन्य बलों के लोगों के साथ पर्यटकों को बड़ी सुविधा मिलने की उम्मीद जगी है। गत 22 नवंबर को इस संबंध में आदेश जारी किया गया है। माना जा रहा है कि इस ट्रेन को जल्द ही शुरू किया जा सकता है।
इस बीच यह भी माना जा रहा है कि ट्रेन का उद्घाटन करने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जैसलमेर आ सकते हैं और इसी महीने के आखिर में यह नई रेल सेवा धरातल पर आ सकती है। इस ट्रेन से जैसलमेर से जयपुर जाने वालों को भी बड़ी सुविधा मिल सकेगी। वर्तमान में रानीखेत ट्रेन से जयपुर जाने पर यात्री अपराह्न पश्चात करीब 3.30 बजे पहुंचते हैं। वहीं रुणिचा एक्सप्रेस जयपुर तक नहीं जाती और रींगस से बाइपास निकल जाती है। जबकि प्रस्तावित नई ट्रेन से जाने पर यात्री अलसुबह जयपुर पहुंच सकेंगे। उनके समय की बड़ी बचत होगी।
क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों ने इस ट्रेन की शुरुआत को लेकर खुशी जाहिर करते हुए प्रधानमंत्री और रेल मंत्री के प्रति आभार जताया है। जानकारी के अनुसार यह ट्रेन रोजाना 16 कोच के साथ शकूर बस्ती से शाम 5.10 बजे जैसलमेर के लिए रवाना होगी और अगले दिन सुबह 9 बजे जैसलमेर पहुंचेगी और इसी तरह से जैसलमेर से शाम 5.00 बजे प्रस्थान कर- शकूर बस्ती (दिल्ली) सुबह 9.30 बजे पहुंचेगी। यह ट्रेन 14041/14042 देहरादून-दिल्ली एक्सप्रेस के साथ इंटीग्रेटेड रूप में संचालित की जाएगी।
रेवाड़ी, अलवर, दौसा, जयपुर, फुलेरा, नावा सिटी, कुचामन सिटी, मकराना, डीडवाना, मेड़ता रोड, जोधपुर, ओसियां, मारवाड़ लोहारू, फलोदी, रामदेवरा और आशापुरा गोमट शामिल होंगे। ट्रेन का रखरखाव देहरादून में होगा और यह ट्रेन देहरादून-दिल्ली एक्सप्रेस (14042/14041) के रेक से जुड़ी रहेगी। वाटरिंग (पानी भराई) की व्यवस्था जयपुर और जोधपुर में होगी। रेलवे बोर्ड ने उत्तर रेलवे और उत्तर पश्चिम रेलवे को निर्देश दिए हैं कि ट्रेन का संचालन शुरू करने से पहले सभी तैयारियां पूरी कर ली जाएं।
संसदीय क्षेत्र के जैसलमेर जिले की जनता की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करते हुए रेल मंत्रालय की ओर से शकूर बस्ती (दिल्ली)-जैसलमेर एक्सप्रेस (12249/12250) के संचालन को मंजूरी प्रदान की गई है, जो कि क्षेत्रवासियों के लिए हर्ष का विषय है। पूरे क्षेत्र की वर्षों पुरानी मांग को मेरी ओर से रेलवे समिति बैठकों, लोकसभा और रेल मंत्री से मुलाकात के दौरान उठाया गया, जिसके बदौलत केंद्र सरकार ने इस मांग को पूरा किया है।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में भारत सरकार की ओर से जैसलमेर-जयपुर-दिल्ली नई ट्रेन की घोषणा किया जाना जैसलमेर के लिए अत्यंत हर्ष का विषय है। यह ट्रेन पर्यटन, व्यापार, उद्योग और स्थानीय रोजगार के अवसरों में भी अभूतपूर्व वृद्धि करेगी। इस निर्णय से स्वर्ण नगरी के विकास को नई गति मिलेगी और आमजन की यात्रा भी अधिक सुगम एवं सुविधाजनक होगी।
