जैसलमेर से दिल्ली के लिए नई ट्रेन को मिली मंजूरी, रहेगी नियमित आवाजाही

इस बीच यह भी माना जा रहा है कि ट्रेन का उद्घाटन करने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जैसलमेर आ सकते हैं और इसी महीने के आखिर में यह नई रेल सेवा धरातल पर आ सकती है। इस ट्रेन से जैसलमेर से जयपुर जाने वालों को भी बड़ी सुविधा मिल सकेगी। वर्तमान में रानीखेत ट्रेन से जयपुर जाने पर यात्री अपराह्न पश्चात करीब 3.30 बजे पहुंचते हैं। वहीं रुणिचा एक्सप्रेस जयपुर तक नहीं जाती और रींगस से बाइपास निकल जाती है। जबकि प्रस्तावित नई ट्रेन से जाने पर यात्री अलसुबह जयपुर पहुंच सकेंगे। उनके समय की बड़ी बचत होगी।