बुजुर्ग ने फंदे से झूलकर की आत्महत्या, सुसाइड नोट में लगाए आरोप

पेड़ से फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या ( old man suicide in jaisalmer ) कर ली। थानाधिकारी रमेश ढाका ने बताया कि आसकंद्रा गांव से दूरभाष पर सूचना मिली कि गांव के माधुसिंह पुत्र (60) पुत्र भूरसिंह ने अपने खेत में खेजड़ी के पेड़ पर फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या ( 60 year old man hanging suicide ) कर ली।