दिल दहला देने वाली घटना: दो दरिंदो ने किया पांच साल की बच्ची से बलात्कार, मासूम की हालत नाजुक

पांच साल की मासूम से बलात्कार ( 5 year old girl rape in banswara ) का मामला सामने आया है। इस पर बच्ची की बिगड़ी तबीयत के बाद उसे मंगलवार रात करीब बारह बजे महात्मा गांधी चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। वारदात ( minor rape in banswara) में दो युवकों पर आरोप है। ( banswara crime news ) आनंदपुरी थाना प्रभारी गजेन्द्र सिंह ने बताया कि वारदात दोपहर करीब तीन बजे के आस-पास की है।