शहरी सेवा शिविर का श्रीगणेश हंगामे से, पूर्व पार्षद ने कनिष्ठ अभियंता को थप्पड़ मारने की दी धमकी

जैसलमेर में शहरी सेवा शिविर के उद्घाटन अवसर पर उस समय सभी सकते में आ गए, जब भाजपा के पूर्व पार्षद गिरधर सिंह सोढ़ा अपनी बात कहते हुए आवेश में आ गए और नगरपरिषद में कार्यरत कनिष्ठ अभियंता सुशील यादव को थप्पड़ मारने की धमकी दे डाली। इस समय कार्यक्रम में जैसलमेर विधायक छोटूसिंह भाटी और अतिरिक्त कलक्टर व नगरपरिषद के प्रशासक परसराम सैनी उपस्थित थे व आयुक्त लजपालङ्क्षसह शिविर कार्यक्रम के बारे में जानकारी दे रहे थे। पूर्व पार्षद की इस हरकत से विधायक गुस्से में आ गए और उन्हें कड़ी फटकार लगाते हुए हॉल से बाहर जाने के लिए कह दिया। अतिरिक्त कलक्टर ने भी कहा कि आप ऐसे किसी कार्मिक को कैसे थप्पड़ मार सकते हैं? जानकारी के अनुसार पूर्व पार्षद में प्रधानमंत्री आवास योजना की बकाया किश्तों को लेकर नाराजगी थी। आयुक्त ने जवाब दिया कि गत दिनों बजट आते ही 50 से ज्यादा लोगों को किश्त का भुगतान कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि पूर्व पार्षद की ओर से किए गए दुव्र्यवहार पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। कुछ देर तक चले इस ड्रामे के बाहर लोगों ने समझा-बुझा कर गिरधरङ्क्षसह को वहां से रवाना किया।