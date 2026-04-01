पुलिस के हत्थे चढ़ा ‘मनमौजी’ चोर: चोरी करने वाली जगह पर कुछ घंटे रुक कर खान-पान करने की आदत

कोतवाली थानाधिकारी सुरजाराम जाखड़ ने बताया कि आरोपी तेजाराम सुथार (39) एक पेशेवर अपराधी है और उसके खिलाफ अलग-अलग थानों में 18 से अधिक मामले दर्ज हैं। वह मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं करता इसलिए उसे पकडऩा पुलिस के लिए बड़ी चुनौती थी। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि वह जोधपुर में छिपा है। इस पर उसे गत मंगलवार को जोधपुर से पकड़ कर जैसलमेर लाया गया है। आरोपी जिस घर में चोरी करता है, वहां घंटों बिताता है। खाने-पीने की चीजों का इस्तेमाल करता है। जानकारी के अनुसार वह जेल से बाहर आते ही दोबारा वारदात को अंजाम देता। जब भी पकड़ा जाता है और उसे कोर्ट में पेश किया जाता है तो वह कोर्ट में चोरी करना स्वीकार कर लेता है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के पास से लैपटॉप बरामद किया है।