भगवान श्रीकृष्ण ने लिया स्कूल में Admission, हर रोज क्लास में ऐसे करते हैं पढ़ाई

UP News: उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में एक स्कूल में श्रीकृष्ण का जन्म हुआ। यहां आम बच्चों की तरह श्राकृष्ण क्लास में बैठकर पढ़ाई करते हैं।

उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में भगवान कृष्ण ने स्कूल में प्रवेश लिया। इतना ही नहीं बल्कि हर रोज भगवान श्रीकृष्ण क्लास में बैठते हैं। इनकी उपस्थिति भी दर्ज होती है। कहते हैं कि अगर श्रद्धा सच्ची होती है तो जीवन में एक साथ के तौर पर नर आने लगते हैं। यही जालौन के एक परिवार में देखने को मिला। जहां, श्रीकृष्ण के बालरूप बाल गोपाल का बल्यावस्था में स्कूल में प्रवेश कराया। श्री कृष्ण द्वापर की जिस कक्षा में ग्वाले भगवान कृष्ण के साथ गुरु संदीपनी से दीक्षा लेते थे, अब उस कक्षा का प्रारूप कलियुग में भी चरितार्थ है। बुंदेलों की धरती पर कान्हा एक स्कूल के विद्यार्थी हैं। स्कूल में इनका नाम माधव रखा गया है। मालूम हो कि श्रीकृष्ण का ही दूसरा नाम माधव है।

Lord Krishna get Admission in School Attending classes Daily in Jalaun