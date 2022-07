स्कूल में छात्रों का इधर-उधर घूमना पड़ा शिक्षकों पर भारी, कट गया वेतन

UP News: स्कूलों की लापरवाही को लेकर लगातार शिक्षा विभाग सख्ती दिखा रहा है। इटावा में औचक निरीक्षण किया छात्र घूमते और शिक्षक गायब मिले।

माध्यमिक विद्यालयों में छापेमारी से हड़कम्प मचा है। डीआईओएस राजू राणा को एक विद्यालय में निरीक्षण के दौरान छात्र स्कूल परिसर में घूमते मिले और पढ़ाई नहीं हो रही थी। इस पर इस विद्यालय के पूरे स्टाफ का एक दिन का वेतन रोक दिया गया। इस विद्यालय में पंजीकृत छात्रों की संख्या में आधे छात्र ही मौजूद मिले।

officer on School Inspection found the students roaming stopped the salary of staff in Etawah