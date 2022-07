School Holidays in August: अगस्त में छात्रों को खूब मिलेंगी छुट्टियां, जानें कब-कब बंद रहेंगे स्कूल

School Holidays August: अगस्त महीने में स्कूल के बच्चों की मौज होने वाली है। स्कूल में छात्रों को 8 -10 दिन की छुट्टियां मिलेंगी।

गर्मियों की छुट्टियों के बाद जुलाई से बच्चों के स्कूल खुल गए हैं। लेकिन अगस्त में बच्चों की मौज होने वाली है क्योंकि अगस्त में छात्रों को दस दिनों की छुट्टियां मिलने वाली हैं। जुलाई में बकरीद और रविवार को अलावा छात्रों को कोई खास छुटिटयां नहीं मिली थी। लेकिन अगस्त कई बड़े त्योहार की वजह से खूब छुट्टियां मिलने वाली है। वीकेंड डेज पर छुट्टियां मिलने की वजह से 2-3 दिन घूमने भी जा सकते हैं।

School Holidays in August 2022 know when schools will be closed in UP India