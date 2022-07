CBSE 12th Result 2022: यूपी के बुलंदशहर की तान्या सिंह 500 अंक लाकर बनीं नेशनल टॉपर

CBSE Result: सीबीएसई बोर्ड के 12वीं क्लास का रिजल्ट जारी हो गया है। उत्तर प्रदेश की तान्या ने 500 अंक लाकर टॉपर बनीं।

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) के परीक्षा परिणामों का इंतजार कर रहे लाखों छात्र-छात्राओं के लिए खुशखबरी है। बोर्ड ने शुक्रवार को 12वीं क्लास का रिजल्ट कर दिए हैं। छात्र-छात्राएं परीक्षा परिणाम cbse.gov.in पर चेक कर सकते हैं। 12वीं में उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर की तान्या सिंह ने 500 अंक हासिल कर टॉप स्थान हासिल किया है। उच्च शैक्षणिक संस्थानों में दाखिले की प्रक्रिया शुरू होने के कारण परीक्षार्थियों की चिंता बढ़ी हुई थी। कोरोना संक्रमण के कारण देरी से हुई परीक्षा के परिणाम में उत्तर प्रदेश का जलवा रहा है। बुलंदशहर के दिल्ली पब्लिक स्कूल की छात्रा तान्या सिंह टॉपर बनी। दसवीं में भी प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश को मिला था।

