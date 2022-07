5 दिन में ही मोदी, योगी का 14,850 करोड़ का टूटा सपना, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे नहीं झेल पाया पहली बारिश, लीपापोती में जुटे अफसर

Bundelkhand Expressway: बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे को लेकर पीएम सीएम के बड़े बड़े दावे फुस हो गए। पांच दिन में ही तीन-तीन फिट गड्ढे हो गए।

देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बड़े बड़े दावे झूठ या फिर कहें कि हवा में दिखने लगे। महज 5 दिन पहले 15,000 करोड़ रुपये की लागत बने जिस बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे का पीएम मोदी ने इंटरनेशनल बताते हुए उद्घाटन किया था वह एक पहली ही तेज बारिश भी नहीं झेल पाया। उत्तर प्रदेश के जालौन जिले के माधोगढ़ के छिरिया सलेमपुर में बुंदेलखंड एक्सप्रेस पर गहरा गड्ढा हो गया है। अब आला अफसरों की टीम एक्प्रेस-वे की लीपापोटी में जुटी है। कई जेसीबी मशीनों से डीएम और यूपीडा अधिकारियों ने दौड़-दौड़ कर सीएम और पीएम की नाक बचाने में लगे हैं।

