सरकारी शिक्षकों की छुट्टी अब नहीं आसान, पहले करना होगा ये प्रोसेस

UP School Teachers: उत्तर प्रदेश में अब शिक्षकों की छुट्टियों का तरीका बदल गया है। अब छुट्टियों के लिए पहले से आवेदन करना होगा।

सरकारी शिक्षकों को आसानी से छुट्टी नहीं मिलेगी। शिक्षा विभाग ने शिक्षकों की छुट्टियों को लेकर एक बार फिर बदलाव किया है। परिषदीय स्कूलों में कार्यरत शिक्षक, शिक्षामित्र, अनुदेशक, कर्मचारी अब ऑनलाइन माध्यम से छुट्टी नहीं ले सकेंगे। दरअसल, मनमानी छुट्टियों के लेने पर अब पोर्टल पर आवेदन बंद हो गया। अभी तक शिक्षक किसी भी मानव संपदा पोर्टल आकस्मिक छुट्टी ले लेते थे। लेकिन अब छुट्टी के लिए सुबह स्कूल खुलने के समय से पहले आवेदन करना होगा।

Government teacher can not take leave sudden in UP