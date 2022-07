मेडिकल बीमा में इलाज की दरें घटाईं, मरीजों की भर्ती पर आफत, जानिए क्या होगा फायदा-नुकसान

Medical Insurance: मेडिकल बीमा कंपनियों ने इलाज के रेट घटा दिए हैं। लेकिन इससे नर्सिंगहोम संचालकों की समस्या बढ़ गई है।

मेडिकल बीमा में कम्पनियों ने इलाज के रेट घटा दिए हैं। इस पर नर्सिंग होम संचालकों ने नाराजगी जताई है। यही नहीं, प्राइवेट अस्पतालों ने मरीजों को भर्ती करने से ही इनकार कर दिया है। नर्सिंग होम संचालकों का बीमा कम्पनियों के साथ टीपीए (थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर) से विवाद पैदा हो गया है। यही नहीं, नर्सिंग होम एसोसिएशन ने आपात बैठक कर फैसला किया कि अगर रेट नहीं बढ़ाए गए तो टीपीए से करार खत्म कर ऐसे मरीजों की भर्ती बंद कर दी जाएगी।

