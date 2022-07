पानी के लिए जिले-जिले में दौड़ेगी यूपी सरकार की वैन, शुरू हुआ जल संरक्षण के लिए जन आंदोलन

UP News: उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जल संरक्षण सप्ताह की शुरुआत की है। अटल भूजल योजना के तहत अब डोर टू डोर लोगों को जागरूक किया जाएगा।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को जल सरंक्षण के लिए उत्तर प्रदेश में एक बड़े अभियान शभारंभ किया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भूजल सप्ताह के अंतगर्त जल संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण की जागरूकता के लिए अपने सरकारी आवास से डिजिटल भूजल रथों को रवाना किया है। सीएम योगी भूजल सप्ताह के अवसर पर अटल भूजल योजना के तहत डिजिटल भूजल रथ के फ्लैग ऑफ कार्यक्रम में जल सरंक्षण की योजनाओं को बताया। ज्यादा से ज्यादा वाटर हार्वेंस्टिंग प्लांट लगाने के लिए अपील की।

UP government's van will Move districts and mass movement for water conservation started