पहले खरीद लिए 20 लाख के जेवर, करा ली प्लॉट की रजिस्ट्री, फिर प्रेमी के साथ फुर्र हुई बहू

UP News: उत्तर प्रदेश के कुशी नगर में एक बहू ने ससुरालवालों के साथ बड़ा धोखा किया। 80 लाख की चपत लगाकर प्रेमी के साथ फरार हो गई।

उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में बहू ने ससुराल वालों के बड़ा झटका दिया। कारोबारी की बहू जेवर समेत 80 लाख की संपत्ति लेकर प्रेमी के साथ फरार हो गई। 20 लाख के जेवर और 60 लाख कीमत के एक प्‍लॉट की रजिस्ट्री थी। पुलिस ने पटहेरवा थाने में केस दर्ज कर बहू और उसके कथित प्रेमी की जांच शुरू कर दी है। कस्बा निवासी खुर्शीद आलम ने पुलिस को तहरीर दी है।

Daughter-in-law Ran away with lover after buying 20 lakhs jewelery got the registry of plot