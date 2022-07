Indian Railways: वंदेभारत में स्लीपर कोच लगेंगे, आम यात्री भी कर सकेंगे सफर

Indian Railways Vande Bharat: अब वंदे भारत में हर कोई सफर कर सकेगा। ट्रेन में अब स्लीपर कोच भी लगेंगे।

देश की पहली टी-18 यानी कि वंदेभारत एक्सप्रेस में अब स्लीपर कोच भी लगेंगे। अभी तक इस ट्रेन में केवल एसी चेयरकार और एक्जीक्यूटिव कोच ही हैं। स्लीपर कोच लगने के बाद वंदेभारत में आमजन भी सफर का लुत्फ उठाएंगे। अगले साल यानी वर्ष 2023 तक 75 वंदेभारत एक्सप्रेस चलाने की तैयारी रेलवे बोर्ड कर रहा है।

