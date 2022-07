यूपी के कन्नौज में फैली अशांति, एक मंदिर में मांस फेंका, दो मंदिरों में प्रतिमाएं खंडित की गईं

UP News: उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले में कुछ उपद्रियों ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। मंदिर के सामने मांस के टुकड़े फेके।

कन्नौज के कस्बे तालग्राम में एक के बाद एक तीन मंदिरों में खुराफात कर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई। तालग्राम के पास रसूलाबाद स्थित मंदिर में मांस फेंका गया। कस्बे के दो अन्य मंदिरों में मूर्तियां खंडित की गईं। इससे आक्रोशित सैकड़ों लोगों ने रसूलाबाद में जाम लगा दिया और तालग्राम में आगजनी की। डीएम, एसपी समेत तमाम अफसरों की टीम और कई थानों की फोर्स-पीएसी वहां पूरे दिन डटी रही। अभी भी स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। इसक चलते चप्पे चप्पे पर फोर्स की तैनाती की गई है।

UP Kannauj meat was thrown at a temple, idols were broken in two temples