भोजपुरी समाज के प्रदेश अध्यक्ष को जान से मारने की धमकी, डाक से भेजा गया पत्र

UP News: उत्तर प्रदेश भोजपुरी समाज के प्रदेश अध्यक्ष को जान से मारने की धमकी मिली। डाक के द्वारा पत्र भेजा गया है।

भोजपुरी समाज के प्रदेश अध्यक्ष संतोष सिंह गहमरी को एक गुमनाम पत्र के जरिए जान से मारने की धमकी दी गई है। पत्र में उनसे पांच लाख रुपये की रंगदारी भी मांगी गई है। संतोष ने काकादेव थाने में अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है।

Threatening to kill the state president of Bhojpuri society letter sent by post