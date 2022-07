हाल-ए-स्कूलः जमीन पर बैठकर पढ़ाई करने को मजबूर बच्चे, यूपी शिक्षा मंत्रालय बेखबर

UP Government School: उत्तर प्रदेश सरकार स्कूलों को लेकर कोई भी सख्ती नहीं दिखा रही है। शिक्षा विभाग मनमानी कर रहा है।

बेसिक शक्षिा विभाग के अधिकारियों की अनदेखी से सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले नौनिहाल जमीन पर बैठकर शक्षिा ग्रहण करने को मजबूर है। कुर्सी मेज तो दूर की बात इनको बैठने के लिए टाट फट्टी तक नसीब नहीं हो रही है। कुछ ऐसा ही हाल है जालौन विकासखंड कुठौंद के प्राथमिक वद्यिालय बिजुआपुर दिवारा का। यहां पर शक्षिक की लापरवाही से बच्चों को वद्यिालय परिसर में कच्ची जमीन पर बैठना पड़ रहा है।

UP Education Ministry oblivious Children forced to sitting on the ground in Schools(file photo)