UIDAI Aadhar Card Update: यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने करीब 6 लाख आधार कार्ड कैंसिल कर दिया है।

अब के समय में सभी के लिए आधार कार्ड जरूरी दस्तावेज बन गया है। लेकिन पिछले कुछ समय से आधारकार्ड पर चल रहे फर्जीवाड़े से इसकी विश्वसनीयता पर बड़े प्रश्न खड़े हो रहे। आधार कार्ड की मदद से कोई भी आसानी से अपनी पात्रता के अनुसार सरकारी सेवाओं का लाभ उठा सकता है। लेकिन कुछ समय से फर्जी कंपनियां भी आधार कार्ड बनाने का फ्रॉड कर रही है। आधार कार्ड से जुड़ी काफी सारी शिकायतें सरकार को भी मिली हैं। इस पर कार्रवाई करते हुए आधार कार्ड जारी करने वाली संस्था यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) ने कड़ा कदम उठाते हुए 5,98,999 आधार कार्ड को रद्द कर दिया है। लेकिन रद्द आधार कार्ड धारकों के लिए समस्या बढ़ी है।

