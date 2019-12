POK में आतंकियों के साथ हो रहीं 'पाक' की बैठकें, सोपोर में हथियार मिलने से साजिश नाकाम

खुफिया सूत्रों के अनुसार कश्मीर (Jammu and Kashmir News) में सामान्य होते (Jammu and Kashmir Situation) हालात (Terrorists In Jammu And Kashmir) पाकिस्तान को रास नहीं आ रहे और वह घाटी में हिंसा भड़काने के लिए साजिश (Weapons And Explosion Recovered In Sopore Baramulla) रच रहा है...