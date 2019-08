कश्मीर में चैन से बेचैन पाकिस्तान बना फेक ख़बरों का सौदागर, अपनी जीत दिखाने को यूं बोल रहा झूठ

(जम्मू): जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 ( Article 370 ) बेअसर हुई। इसके बाद कश्मीरियों का स्वघोषित मसीहा बनने का स्वांग रच रहे पाकिस्तान ( Pakistan ) ने हर मोर्चे पर अपनी जीत साबित करने की कोशिश कि पर सच छुपाए नहीं छुपता। पाकिस्तान की ऐसी करतूत सामने आई है जो उसके झूठे चरित्र का पर्दाफाश कर रही है।



जब पाक की आशा पर फिरा पानी

पाक के स्याह चेहरे का खुलासा करने से पहले आपको बता दें कि जम्मू-कश्मीर ( Jammu Kashmir Issue ) मसले को लेकर भारत और पाक के बीच तनातनी चल रही है। 17 अगस्त को इस मसले पर संयुक्‍त राष्‍ट्र सुरक्षा परिषद ( United Nations Security Council ) की बैठक बुलाई गई। पांच देश इसके स्थाई सदस्य है, चीन भी जिनमें से एक है। चीन के आग्रह पर ही यह बैठक बुलाई गई थी। अपने हिमायती की ओर से अगुवाई करने से पाकिस्तान को बहुत आशा थी कि उसके पक्ष में कोई बात होगी। लेकिन यहां भी पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। भारत के स्‍थाई प्रतिनिधि सैयद अकबरुद्दीन ने साफ कर दिया था कि जम्‍मू-कश्‍मीर भारत का अभिन्‍न अंग है और यह मामला भारत का अंदरूनी मामला है। पाकिस्तान इससे और भी बौखला गया।

Syed Akbaruddin, India's Ambassador and Permanent Representative to the UN Security Council: Our national position was and remains that matter related to #Article370 of the Indian Constitution is entirely an internal matter of India. pic.twitter.com/wnUtaVSKmk