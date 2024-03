छत्तीसगढ़: 11वीं की छात्रा हुई प्रेग्नेंट, बोलीं- दूसरे स्कूल के लड़के ने किया रेप, नबालिग गिरफ्तार

जशपुर नगरPublished: Mar 17, 2024 01:14:45 pm Submitted by: चंदू निर्मलकर

Rape with minor girl: छत्तीसगढ़ में नाबालिग बच्चियों से रेप के मामले थम नहीं रहे हैं। हाल ही में बस्तर में 10वीं की छात्रा की मां बनने की खबर सामने आई थी, ( Rape with minor girl in Jashpur ) इस घटना को बीते महज 6 दिन ही हुए हैं कि इधर जशपुर से 11वीं की छात्रा के प्रेग्नेंट होने का सनसनीखेज मामला सामने आया है।