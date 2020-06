प्रेमी के साथ भागी बहू को ससुराल वालों ने दी सजा, पति को कंधे पर बैठाकर पूरे गांव में घुमाया

एक महिला को ऐसी सजा सुनाई जिससे सभी की रुह एक बार फिर कांप गई। महिला पर आरोप है कि शादीशुदा होने के बावजूद वो दूसरे युवक के साथ चले गई थी।

झाबुआ। मध्यप्रदेश के झाबुआ में एक बार फिर शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। इसमें ग्रामीणों ने एक महिला को ऐसी सजा सुनाई जिससे सभी की रुह एक बार फिर कांप गई। महिला पर आरोप है कि शादीशुदा होने के बावजूद वो दूसरे युवक के साथ ( love affair ) चले गई थी।



ग्रामीणों ने जबरन महिला के कंधे पर उसके पति को बैठाया और पूरे गांव के चक्कर लगवाए। इसका वीडियो भी वायरल हुआ है। मानवता को शर्मसार करने वाला यह मामला झाबुआ जिले के कल्याणपुरा के खेड़ागांव का है। बताया जा रहा है कि महिला शादीशुधा है और कुछ दिनों पहले अपने अपने पति को छोड़ दिया था और दूसरे युवक के साथ चले गई थी। युवक महिला को लेकर अपने घर पहुंचा तब परिजनों समेत गांव के लोग भी एकत्र हो गए। इस बीच परिजन महिला को वापस उसके ससुराल वालों के सुपुर्द करने के लिए कल्याणपुरा थाने पहुंच गए।

शनिवार को पुलिस ने महिला के ससुरालवालों के हवाले कर दिया। थाने से निकलने के बाद गांव के पंचों ने फरमान सुना दिया और महिला को अपने पति को कंधे पर बैठाकर गांव में चक्कर लगाने को कहा। यही नहीं लोग इस नजारे को देखते रहे और कुछ लोग वीडियो भी बनाते रहे। यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

एक घंटे चला तमाशा

यह सारा तमाशा एक घंटे से अधिक समय तक चला लेकिन किसी ने इसे रोकने की हिम्मत नहीं की। इस बीच किसी ने पूरे घटनाक्रम का वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। बात एसपी विनीत जैन तक पहुंची तो उन्होंने तत्काल कल्याणपुरा टी आई को निर्देश दिए। इसके बाद विवाहिता को उसके गांव से थाने लाया गया। यहां उसके बयान लेने के बाद पति सहित ससुराल पक्ष के 11 लोगो के विरूद्ध धारा 354, 355, 147, 149 और 498 ए में प्रकरण दर्ज कर लिया गया। चार आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। अन्य आरोपियों कि तलाश की जा रही है।

A woman was forced by in-laws to carry her husband on shoulders around their village in Jhabua, when she returned home after being missing since 13 June. In-laws allege that she has a love affair. Case filed. Some accused arrested. Investigation on: SP Jhabua #MadhyaPradesh pic.twitter.com/8qij313oWI