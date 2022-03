एक व्यक्ति पर कार्रवाई करने अवकाश में खोला शासकीय कार्यालय, जानिए क्यो

अवैध विस्फोटक के मामले में पुलिस ने कार्रवाई के बाद अपनाया है तरीका मचा हडक़ंप

झाबुआ. शनिवार को पेटलावद के कुमार मोहल्ला में एक व्यक्ति के घर से राजस्व और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने डेटोनेटर और जिलेटिन की छड़ बरामद की थी। आरोपी को गिरफ्तार कर पुलिस ने न्यायालय में पूछताछ के लिए रिमांड मांगा था। न्यायालय ने आरोपी को 2 दिन के रिमांड में पुलिस को सौंपाहै। इस मामले में पुलिस जहां पूछताछ कर रही है वहीं रविवार को इस मामले में एक नया मोड़ उस समय आ रहा है, जब आरोपी अब्दुल हमीद मंसूरी की 8 0 वर्षीय माता आमना बी पति करीम बक्श मंसूरी निवासी कुम्हार मोहल्ला को नगर परिषद की ओर रविवार को सूचना पत्र देते अपने मकान, जिसमें डेटोनेटर जब्त हुए है, उसके स्वामित्व ओर रजिस्ट्री के दस्तावेज 3 घंटे के अंदर पेश करने का निर्देश दिया है। नगर परिषद की ओर से रविवार के दिन अपने दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए सूचना पत्र जारी किया गया है। प्रार्थी ने अपने परिवार के माली हालत का हवाला देते हुए और कैंसर से पीडि़त होने की बात कहते हुए अपना पक्ष और दस्तावेज प्रस्तुत करने का समय मांगने के लिए एसडीएम आवेदन पत्र प्रस्तुत किए जाने की प्रक्रिया की । उल्लेखनीय है कि पीडि़ता के द्वारा इस मामले में बताया जा रहा है कि जब नगर परिषद की ओर से अवकाश के दिन सूचना पत्र दिया गया है तो मुझे दस्तावेजों और अपना पक्ष रखे जाने का मौका दिया जाना चाहिए, इस पूरे मामले को लेकर पीडि़ता एसडीएम कार्यालय में अपना पक्ष रखने और समय की मांग किए जाने को लेकर एसडीएम कार्यालय पहुंची पर वहां कोई नहीं मिला।

Government office opened in holiday to act on a person, know why