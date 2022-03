महिलाओं ने बनाया होली के लिए इको फ्रेंडली गुलाल, त्वचा नहीं होगी खराब

आजीविका मिशन से जुड़े 8 महिला स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने अहम भूमिका निभाई है।

झाबुआ। यदि अब अपनी त्वचा खराब होने से होली खेलने से पीछे हट रहे है तो आप के लिए अच्छी खबर है। रंगों के पर्व में होली को लेकर महिलाओं ने ईक्रो फ्रेंडली गुलाल तैयार किया है। इस गुलाल कर प्रयोग करने से त्वचा में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। गौरतलब है कि लगातार दो साल कोरोना की मार झेलने के बाद इस साल रंगों का त्योहार होली बेहद रंगीन होगा। खास बात यह है कि होली पर्व के लिए इस बार आदिवासी महिलाओं ने प्राकृतिक वस्तुओं से हर्बल गुलाल ही तैयार कर दिया। इस हर्बल गुलाल की मांग प्रदेश की राजधानी भोपाल से लेकर इंदौर तक है।

Women made eco friendly gulal for Holi, skin will not be spoiled