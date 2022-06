इंफ्रास्ट्रक्चर दुरस्त होते ही फर्राटा भरने लगी ट्रेंने, 100किमी/घंटा की रफ्तार से दौड़ रही ट्रेंने

Indian Railways Train: अब झांसी मंडल से ट्रेनें भी 100 किमी प्रति घंटा की स्पीड से दौड़ेंगी। काफी समय में काम समाप्त होने के बाद ट्रेनों की शुरुआत हुई।

ट्रेनों की गति बढ़ाने के लिये मण्डल रेलवे ने इंफ्रास्ट्रक्चर दुरस्त करने में जुटा है। डीजल लाइन की जगह अधिकांश रेल खण्ड विद्युतीकरण हो गया है, तो वहीं स्टेडर्ड इंटरलॉकिंग के जरिये सेक्शन में गाड़ियों की स्पीड़ को अधिक गति दी गई है। ललितपुर-खजुराहो सेक्शन में ट्रेनों की स्पीड जहां 70 से बढ़ाकर 100 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से दौड़ रही है तो वहीं 24 स्टेशनों पर लूप लाइन में जहां पहले 15 किलोमीटर प्रतिघंटे के गति से ट्रेंनों का संचालन हो रहा था, उक्त लाइन पर भी गाड़ियां पर दोगुनी रफ्तार से दौड़ रही है।

Infrastructure was repaired trains running at the speed of 100 km/h