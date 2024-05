गैंगस्टर रोहित गोदारा और संपत नेहरा के नाम से मांगी फिरौती, कहा- 1.50 करोड़ दो नहीं तो 2 दिन बाद मार देंगे गोली

Extortion on Rohit Godara and Sampat Nehra Name: लॉरेंस बिश्नोई गैंग के कुख्यात बदमाश रोहित गोदारा के नाम पर फिर से फिरौती का मामला सामने आया है। इस बार रोहित गोदारा के साथ-साथ गैंगस्टर संपत्त नेहरा के नाम पर भी रंगदारी की मांग की गई है। मामला राजस्थान के झूंझुंनू जिले का है। जहां एक शख्स ने पुलिस को शिकायत दी है। जिसके बाद पुलिस ने पीड़ित की सुरक्षा बढ़ा दी है।

Extortion on Rohit Godara and Sampat Nehra Name : किसान कॉलोनी में एक व्यवसायी से गैंगेस्टर संपत नेहरा व रोहित गोदारा के नाम से व्हाट्सएप कॉल पर डेढ़ करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई। अलग-अलग दिन व समय पर कॉल कर संपत नेहरा के नाम से एक करोड़ व रोहित गोदारा के नाम से 50 लाख रुपए मांगे गए हैं। दो दिन में पैसा नहीं देने पर गोली से उड़ा देने की धमकी दी गई है।

पुलिस के अनुसार किसान कॉलोनी निवासी संदीप बलौदा पुत्र मूलचन्द चौधरी ने कोतवाली थाने में रिपोर्ट दी है कि उसके मोबाइल पर 19 मई रविवार शाम को 33753686036 नंबरों से व्हाट्सएप पर कॉल आया कि वह सम्पत नेहरा बोल रहा है। दो दिन में एक करोड़ रुपए दे देना नहीं तो गोली मारकर तुम्हारी हत्या कर दी जाएगी। फिर 20 मई सोमवार को शाम 351927367555 नम्बर से व्हाट्सएप काॅल पर वीरेंद्र चारण नाम के व्यक्ति ने अपने आप को रोहित गोदारा गैंग का बताते हुए 50 लाख रुपए मांगे। दोनों कॉल रिकॉर्डिंग उसके पास हैं। काॅल की जानकारी उसने अपने दोस्त विकास जानू को दी। इस पर जानू ने बताया कि अशोक ढूकिया की कालू मार्केट में इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है, उसने 13 मई की शाम को कहा था कि संदीप बलौदा से पैसे दिला दो, नहीं तो उसके पास सम्पत नेहरा का फोन आएगा और उसे पैसे देने ही पड़ेगे। इस बात को गम्भीरता से नहीं लिया। मामले को एसपी राजर्षि राज वर्मा खुद मॉनिटर कर रहे हैं। लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर भी मांगी गई थी फिरौती प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि फिरौती मांगने वाले संपत नेहरा और रोहित गोदारा नहीं हैं। बल्कि स्थानीय आरोपियों ने भी उनके नाम का सहारा लिया है। संदीप बलौदा की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। पांच साल पहले सितंबर 2019 में भी संदीप बलौदा के रीको स्थित फाइनेंस कार्यालय पर कुछ बदमाशों ने फायरिंग की थी। उस वक्त भी संदीप बलौदा से कुछ बदमाशों ने लॉरेंस बिश्नोई के नाम से 50 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी। एक गिरफ्तार, एक हिरासत में व्हाट्सएप पर फिरौती मांगने वाले एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जबकि एक अन्य को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। पकड़े गए दोनों आरोपी स्थानीय हैं और संपत नेहरा व रोहित गोदारा के नाम से फिरौती मांगी गई है। पीडि़त की रीको में मोटर पार्ट्स की दुकान परिवादी संदीप बलौदा की रीको में मोटर पार्ट्स की दुकान है। इसके अलावा वह प्रोपट्री डीलर का भी कार्य करता है। इनका कहना है… प्रारंभिक पूछताछ और अनुंसधान में सामने आया है कि संपत नेहरा व रोहित गोदारा का मामले से लेना-देना नहीं है। स्थानीय ने ही उनका नाम लेकर कॉल किया है। मामले में शहर से एक आरोपी को गिरफ्तार व दूसरे को हिरासत में लिया गया है। मामले में पूछताछ की जा रही है। – राजर्षि राज वर्मा, एसपी झुंझुनूं