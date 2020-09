इन वृद्धों को आश्रम में भी नसीब नहीं हुआ चैन, 21 वृद्ध कोरोना संक्रमित

(Haryana News ) कुछ अपनों से ठुकरा कर (Old age home ) कुछ वक्त की मार से बिसरा कर जिंदगी पहले ही दुश्वार थी, ऊपर से कोरोना का कहर (Hail of corona) टूट पड़ा। इन बुजुर्गों को सुकून (No Where peace ) कहीं नहीं मिल सका। जींद जिले में एक आश्रम (21 old age get infected ) में जीवन के बचे हुए दिनों को जैसे-तैसे गुजार रहे वृद्धाआश्रम में कोरोना की विपदा आ पड़ी। इनमें इस वृद्धाश्रम में रहने वाले 21 वृद्ध कोरोना की चपेट में आ गए।