AIIMS recruitment 2019 : 10वीं पास वालों के लिए निकली भर्ती, सैलेरी 63200 रुपए

AIIMS recruitment 2019 : अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (All India Institute of Medical Science), पटना ने आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर store keeper-cum-clerk and junior administrative assistant पदों के लिए इच्छुक और पात्र उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर लॉग इन कर अप्लाई कर सकते हैं। कुल 96 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं और उम्मीदवार 30 जुलाई (शाम 5 बजे) तक अप्लाई कर सकते हैं। प्रशासक (administrator) पद के लिए उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा और स्किल टेस्ट के तहत होगा, लेकिन क्लर्क पद के लिए सिर्फ लिखित परीक्षा के तहत चयन किया जाएगा। लिखित परीक्षा तीन घंटे की होगी और इसके लिए जल्द तारीख जारी कर दी जाएगी।

AIIMS recruitment 2019 : वेकेंसी डिटेल्स

कुल पद : 96

-कनिष्ठ प्रशासक सहायक (Junior administrative assistant) : 11

-स्टोरकीपर सह क्लर्क (Storekeeper-cum-clerk) : 85

AIIMS recruitment 2019 : पात्रता मानदंड

उम्र सीमा : इन पदों के लिए आवेदन करने की न्यूनतम आयु 18 साल है। ऊपरी आयु सीमा 27 साल रखी गई है। administrative assistant और storekeeper पद के लिए ऊपरी आयु सीमा 30 साल रखी गई है। आरक्षित क्षेणी के उम्मीदवारों को सरकार के नियमों के तहत उम्र सीमा में छूट दी जाएगी।

शैक्षिक योग्यता : कनिष्ठ प्रशासक सहायक (Junior administrative assistant) पद के लिए उम्मीदवार ने मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं क्लास पास कर रखी हो या 10वीं पास करने के साथ lower division clerk के रूप में काम करने का कम से कम पांच साल का अनुभव हो। स्टोरकीपर पद के लिए उम्मीदवार के पास मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी की डिग्री हो।

AIIMS recruitment 2019 : ऐसे करें अप्लाई

-आधिकारिक वेबसाइट aiimspatna.org पर लॉग इन करें

-होमपेज खुलने पर ‘jobs’ पर क्लिक करें

-‘check adds’ पर क्लिक करें, नया पेज खुलेगा

-जिस पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं, उसके लिए ‘apply’ पर क्लिक करें

-‘register here’ पर क्लिक करें, डिटेल्स भरें, कोड लिखें, सबमिट बटन पर क्लिक करें

-रजिस्ट्रेशन कोड के जरिए लॉग इन करें

-फॉर्म भरें, इमेज अपलोड करें

-फीस का भुगतान करें

AIIMS recruitment 2019 : फीस

उम्मीदवारों को आवेदन फीस के रूप में 1000 रुपए अदा करने होंगे। आरक्षित क्षेणी के उम्मीदवार और महिलाओं को 200 रुपए फीस के रूप में चुकाने होंगे।

AIIMS recruitment 2019 : सैलेरी

चयनित उम्मीदवारों को सैलेरी के रूप में 19 हजार 900 से 63 हजार 200 रुपए मिलेंगे।